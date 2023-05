NHL

Kraken furios! Drei Tore in 52 Sekunden - Geniales Tor von Pavelski

Die Seattle Kraken siegen in einem turbulenten ersten Playoff-Duell gegen die Dallas Stars in Overtime. Die Kraken treffen drei Mal in 52 Sekunden, Joe Pavelski schnürt einen Viererpack mit Hammer-Tor.

Video anschauen

2:14 min