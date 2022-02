Köln (SID) - Der deutsche Eishockeyprofi Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine weitere deutliche Niederlage kassiert. Zwei Tage nach dem 3:6 gegen die Winnipeg Jets verlor das Team aus Saint Paul am Freitagabend (Ortszeit) mit 2:6 gegen die Florida Panthers. Sturm blieb ohne Torbeteiligung.

Trotz der fünften Heimpleite liegt Minnesota auf Platz zwei der Western Conference klar auf Play-off-Kurs. Der Augsburger Sturm, der in bislang 44 Saisonspielen jeweils acht Treffer und Assists zur starken Saison der Wild beitrug, stand knapp acht Minuten auf dem Eis. Am Sonntag treffen Sturm und Co. auf Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers.