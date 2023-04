Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm (27) hat mit seinen San Jose Sharks in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die nächste Pleite kassiert. Der Angreifer stand beim 1:3 gegen die Calgary Flames knapp 15 Minuten auf dem Eis, der Russe Nikita Zadorow erzielte für die Flames seinen ersten NHL-Hattrick.

Für die Sharks war es die fünfte Niederlage in Serie vor ihrem letzten regulären Saisonspiel am Donnerstag (Ortszeit) bei den Edmonton Oilers, die Kalifornier hatten schon lange keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs. Mit den Colorado Avalanche hatte Sturm im Vorjahr den Stanley Cup gewonnen.

Greiss kommt nicht zum Einsatz

Goalie Thomas Greiss kam beim 1:4 seiner St. Louis Blues gegen die Dallas Stars nicht zum Einsatz, die Texaner haben durch den Sieg den ersten Platz in der Central Division übernommen.