Die New Jersey Devils sind in die zweite Playoff-Runde der Eishockey-Profiliga NHL (jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) eingezogen.

Im entscheidenden siebten Spiel in der Serie gegen die New York Rangers setzten sich die Devils 4:0 durch und entschieden so die "Battle of the Hudson" für sich.

NHL Playoffs: Klatsche für die Rangers

Jesper Bratt, Erik Haula, Tomas Tatar und Michael McLeod treffen dabei, die Rangers enttäuschen offensiv komplett.

Einen starken Auftritt für die Devils, die erstmals seit 2012 wieder eine Play-off-Serie gewannen, legte Akira Schmid hin. Dem 22 Jahre alten Goalie aus der Schweiz gelangen 31 Paraden.

Nächster Gegner sind die Carolina Hurricanes, das erste Spiel steht am Mittwoch in Raleigh/North Carolina an.

Damit stehen im Kampf um den Stanley Cup alle Begegnungen im Viertelfinale fest.