Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Eishockey-Nationalverteidiger Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings eine Niederlage in der nordamerikanischen Profiliga NHL kassiert. Das Team aus der Motor City unterlag den New Jersey Devils deutlich mit 1:5, Seider bereitete den Ehrentreffer kurz vor Schluss vor. Detroit rutschte in der Atlantic Division auf den fünften Rang ab.