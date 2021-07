Los Angeles - Die Montreal Canadiens haben den ersten Matchball im Kampf um den Stanley Cup gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning abgewehrt.

Die Kanadier gewannen das vierte Spiel der Finalserie der NHL gegen den Meister mit 3:2 nach Verlängerung und verkürzten in der Best-of-seven-Serie auf 1:3.

Josh Anderson hielt die Träume des Rekordmeisters mit einem spektakulären Treffer im Fallen nach 3:57 Minuten in der Overtime am Leben. Zuvor hatte Tampa ein vierminütiges Powerplay vor 3500 Zuschauern ungenutzt gelassen. Anderson (16.) und Alexander Romanow (49.) hatten die Canadiens in Führung gebracht, doch Barclay Goodrow (38.) und Pat Maroon (54.) gelang zweimal der Ausgleich.

Am Mittwochabend (Ortszeit) hat das Team aus Florida in der heimischen Amalie Arena in Tampa die nächste Gelegenheit, den zweiten Stanley-Cup-Triumph in Folge zu feiern.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.