Washington - Der russische Eishockey-Superstar Alexander Ovechkin hat sich am Freitag gegen den von seinem Heimatland begonnenen Krieg in der Ukraine ausgesprochen. "Bitte, keinen Krieg mehr. Wir müssen in Frieden leben", sagte der NHL-Profi der Washington Capitals nach einer Trainingseinheit.

Ovechkin ist als glühender Anhänger von Russlands Präsident Waldimir Putin bekannt.

"Natürlich ist es eine schwierige Situation. Ich habe viele Freunde in Russland und der Ukraine, und es ist schwer, den Krieg zu sehen", sagte Ovechkin, der hofft, "dass der Krieg bald vorbei ist". Die Eltern, Frau und Kinder des 36-Jährigen sollen sich momentan in Russland befinden.

Ovechkin über Putin: "Er ist mein Präsident"

Trotz seiner Haltung zu Putin betonte Ovechkin, er sei "kein Politiker", sagte aber: "Er ist mein Präsident".

Sportlich hatte Ovechkin erst vor wenigen Wochen mit seinem 750. Treffer in der NHL einen Meilenstein erreicht.

