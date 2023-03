Berlin (SID) - Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auch das zweite deutsche Duell mit Moritz Seider innerhalb von zwei Tagen für sich entschieden und dabei eine starke Vorstellung gezeigt. Der 21 Jahre alte Stürmer traf beim 6:1-Erfolg seiner Ottawa Senators über die Detroit Red Wings zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, es war sein 28. Saisontor. Dazu steuerte er zwei Assists bei.

Bereits am Vortag hatte Stützle die Red Wings mit seinem Team klar dominiert (6:2), der deutsche Shootingstar hatte ebenfalls einmal getroffen. Durch den dritten Sieg in Folge zog Ottawa in der Tabelle an Detroit vorbei und darf sich weiter Hoffnungen auf eine Play-off-Teilnahme machen.

John-Jason Peterka erzielte für die Buffalo Sabres sein achtes Saisontor, konnte die 3:5-Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets aber nicht verhindern. Nico Sturm blieb bei der 1:3-Pleite seiner San Jose Sharks gegen die Montreal Canadiens ohne Scorerpunkt, Torhüter Philipp Grubauer kam beim 5:3-Sieg der Seattle Kraken bei den St. Louis Blues nicht zum Einsatz.