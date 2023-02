Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl bringt sich mit seinen Edmonton Oilers in eine immer bessere Ausgangsposition für die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Draisaitl steuerte beim 7:2 des Tabellendritten der Western Conference bei den Pittsburgh Penguins einen Treffer und eine Vorlage bei.

Überragender Spieler auf dem Eis war aber wieder einmal Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid, dem zwei Tore und zwei Assists gelangen. In der Scorerwertung liegt McDavid mit 109 Punkten auf Platz eins vor Draisaitl (87) auf Rang zwei.

Erfolge feierten auch Moritz Seider und John-Jason Peterka. Verteidiger Seider gewann mit den Detroit Red Wings 4:1 gegen die New York Rangers. Stürmer Peterka freute sich über ein 6:5 nach Verlängerung bei den Tampa Bay Lightning. Torhüter Philipp Grubauer verlor dagegen mit den Seattle Kraken 5:6 gegen die Boston Bruins.