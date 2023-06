Eishockey-Legende Wayne Gretzky hält so ziemlich jeden relevanten NHL-Rekord (Spiel 5 der Stanley Cup Finals in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1:50 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de). Nun wurde das Trikot, welches er in seinem letzten Spiel trug, versteigert.