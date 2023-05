Der US-Rapper Snoop Dogg hat sich einem Kaufangebot für das NHL-Team (die NHL jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) Ottawa Senators um Nationalspieler Tim Stützle angeschlossen.

"Ich freue mich darauf, Teil des Eigentümerteams zu sein", schrieb der Musiker und Unternehmer an seine 80 Millionen Follower bei Instagram: "Ich will Eishockey in unsere Community zurückbringen."

Ottawa Senators: Snoop Dogg und Ryan Reynolds bieten um die Wette

Angeführt wird das Konsortium mit mehr als zwölf Investoren vom US-Geschäftsmann Neko Sparks. Der endgültige Preis für die kanadische Franchise könnte sich laut ESPN auf über eine Milliarde Dollar (910 Millionen Euro) belaufen, es wäre der teuerste Verkauf der NHL-Geschichte.

Doch Snoop Dogg erhält Konkurrenz aus Hollywood. Auch Schauspieler Ryan Reynolds soll sich um die Senators bemühen. Der "Deadpool"-Star feiert bereits eine Erfolgsstory mit seinen Investment in den Fußballklub AFC Wrexham, jetzt könnte ein Einstieg in die NHL folgen. Mit der Immobiliengruppe "Remington" versucht Reynolds Snoop Doggs Seite auszustechen.

Nachdem Eigentümer Eugene Melnyk im vergangenen Jahr verstorben war, sollen die Sens den Besitzer wechseln. Wann der Deal über die Bühne gehen soll, ist noch offen.