Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist erfolgreich in die Playoffs der NHL gestartet (Boston Bruins at Florida Panthers am Sonntag ab 21:10 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Der deutsche Goalie bezwang mit den Seattle Kraken Titelverteidiger Colorado Avalanche zum Auftakt mit 3:1, die zweite Achtelfinal-Begegnung der best-of-seven-Serie findet in der Nacht zu Freitag (3.30 Uhr) erneut in Colorado statt.

Grubauer, der zwischen 2018 und 2021 für Colorado auf dem Eis gestanden hatte, parierte 34 Schüsse seines Ex-Teams, lediglich Mikko Rantanen war für die Avalanche erfolgreich (13.). Für Seattle trafen Eeli Tolvanen (4.), Alex Wennberg (22.) und Morgan Geekie (45.).

Grubauer und Draisaitl kämpfen um Stanley Cup

Grubauer ist neben Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) der zweite Deutsche, der in den Playoffs um den Stanley Cup steht. 2018 hatte Grubauer die Trophäe mit den Washington Capitals als Ersatztorwart gewonnen.

Einen erfolgreichen Start feierte auch Tampa Bay Lightning mit einem 7:3 bei den Toronto Maple Leafs. Die New York Rangers setzten sich im ersten Spiel mit 5:1 bei den New Jersey Devils durch, die Winnipeg Jets gewannen mit 5:1 bei den Vegas Golden Knights.