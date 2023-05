Die Stanley Cup Playoffs in der NHL sind in vollem Gang, die Teams aus Eastern und Western Conference duellieren sich in Best-of-Seven-Serien um das Weiterkommen - live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de.

ran gibt einen Überblick über den Stand der Serien.

Eastern Conference:

(A1) Boston Bruins - (WC2) Florida Panthers 3:4 (3:1, 3:6, 4:2, 6:2, 3:4, 5:7, 3:4 OT)

(A2) Toronto Maple Leafs - (A3) Tampa Bay Lightning 4:2 (3:7, 7:2, 4:3 OT, 5:4 OT, 2:4, 2:1 OT)

(M1) Carolina Hurricanes - (WC1) New York Islanders 4:2 (2:1, 4:3, 1:5, 5:2, 2:3, 2:1 OT)

(M2) New Jersey Devils - (M3) New York Rangers 4:3 (1:5, 1:5, 2:1, 3:1, 4:0, 2:5, 4:0)

Conference Semifinals

(A2) Toronto Maple Leafs - (WC2) Florida Panthers 1:4 (2:4, 2:3, 2:3 OT, 2:1, 2:3)

(M1) Carolina Hurricanes - (M2) New Jersey Devils 4:1 (5:1, 6:1, 4:8, 5:1, 3:2 OT)

Conference Final

(M1) Carolina Hurricanes - (WC2) Florida Panthers 0:0

Western Conference:

(C1) Colorado Avalanche - (WC1) Seattle Kraken 3:4 (1:3, 3:2, 6:4, 2:3 OT, 2:3, 4:1, 1:2)

(C2) Dallas Stars - (C3) Minnesota Wild 4:2 (2:3 2OT, 7:3, 1:5, 3:2, 4:0, 4:1)

(P1) Vegas Golden Knights - (WC2) Winnipeg Jets 4:1 (1:5, 5:2, 5:4 2OT, 4:2, 4:1)

(P2) Edmonton Oilers - (P3) Los Angeles Kings 4:2 (3:4 OT, 4:2, 2:3 OT, 5:4 OT, 6:3, 5:4)

Conference Semifinals

(P1) Vegas Golden Knights - (P2) Edmonton Oilers 4:2 (6:4, 1:5, 5:1, 1:4, 4:3, 5:2)

(C2) Dallas Stars - (WC1) Seattle Kraken 4:3 (4:5 OT, 4:2, 2:7, 6:3, 5:2, 3:6, 2:1)

Conference Final

(P1) Vegas Golden Knights - (C2) Dallas Stars 0:0

Erklärung:

A1 = Platz 1 in der Atlantic Division

M2 = Platz 2 in der Metropolitan Division

C3 = Platz 3 in der Central Division

P = Pacific Division

WC1 = Wild Card Platz 1 - also Platz 7 - in der jeweiligen Conference

WC2 = Wild Card Platz 2 - also Platz 8 in der jeweiligen Conference

Format:

In der 1. Playoff-Runde und in den Conference Semifinals kommt es zu Intra-Divisionsduellen bzw. Duellen der drei Division-Teams mit einem Wild-Card-Team.

Erst danach kommt es in den Conference Finals zu Duellen zwischen den jeweiligen Divisions.

In den Stanley Cup Finals treffen die Sieger aus Eastern und Western Conference aufeinander.