Die Stanley Cup Playoffs in der NHL sind in vollem Gang, die Teams aus Eastern und Western Conference duellieren sich in Best-of-Seven-Serien um das Weiterkommen - live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de.

ran gibt einen Überblick über den Stand der Serien.

Eastern Conference:

(A1) Boston Bruins - (WC2) Florida Panthers 3:3 (3:1, 3:6, 4:2, 6:2, 3:4, 5:7, -:-)

(A2) Toronto Maple Leafs - (A3) Tampa Bay Lightning 4:2 (3:7, 7:2, 4:3 OT, 5:4 OT, 2:4, 2:1 OT)

(M1) Carolina Hurricanes - (WC1) New York Islanders 4:2 (2:1, 4:3, 1:5, 5:2, 2:3, 2:1OT)

(M2) New Jersey Devils - (M3) New York Rangers 3:3 (1:5, 1:5, 2:1, 3:1, 4:0, 2:5, -:-)

Western Conference:

(C1) Colorado Avalanche - (WC1) Seattle Kraken 3:3 (1:3, 3:2, 6:4, 2:3 OT, 2:3, 4:1, -:-)

(C2) Dallas Stars - (C3) Minnesota Wild 4:2 (2:3 2OT, 7:3, 1:5, 3:2, 4:0, 4:1)

(P1) Vegas Golden Knights - (WC2) Winnipeg Jets 4:1 (1:5, 5:2, 5:4 2OT, 4:2, 4:1)

(P2) Edmonton Oilers - (P3) Los Angeles Kings 4:2 (3:4 OT, 4:2, 2:3 OT, 5:4 OT, 6:3, 5:4)

Erklärung:

A1 = Platz 1 in der Atlantic Division

M2 = Platz 2 in der Metropolitan Division

C3 = Platz 3 in der Central Division

P = Pacific Division

WC1 = Wild Card Platz 1 - also Platz 7 - in der jeweiligen Conference

WC2 = Wild Card Platz 2 - also Platz 8 in der jeweiligen Conference

Format:

In der 1. Playoff-Runde und in den Conference Semifinals kommt es zu Intra-Divisionsduellen bzw. Duellen der drei Division-Teams mit einem Wild Card Team.

Erst danach kommt es in den Conference Finals zu Duellen zwischen den jeweiligen Divisions.

In den Stanley Cup Finals treffen die Seiger aus Eastern und Western Conference aufeinander.