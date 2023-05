Dieser Text erschien zuerst auf NHL.com/de

Es war eine historische 1. Runde der NHL-Playoffs (jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) für die Auswärtsteams. Gastmannschaften kamen auf eine Bilanz von 31-19 und stellten einen NHL-Rekord für die meisten Auswärtssiege in einer einzigen Runde auf.

Sechs der acht Serien der 1. Runde wurden auswärts gewonnen, wobei die Florida Panthers und Seattle Kraken jeweils ein Spiel 7 auswärts gewannen. In der 2. Runde setzt sich dieser Trend fort. Die Florida Panthers gewannen am Dienstag bei den Toronto Maple Leafs, Seattle Kraken siegte bei den Dallas Stars

Was ist der Grund für den plötzlichen "Auswärtsvorteil"?

"Ich bin mir nicht sicher", sagte Avalanche-Trainer Jared Bednar, der miterlebte, wie das Auswärtsteam fünf der sieben Spiele bei seiner Niederlage gegen die Seattle Kraken gewann. "Wenn sie zwei Teams haben, die in vielen Serien gleichauf sind, macht der Austragungsort für mich keinen so großen Unterschied."

Rangers-Trainer Gerard Gallant wurde befragt, nachdem sein Team die ersten beiden Spiele der Serie auswärts gegen die New Jersey Devils gewonnen hatte, dann aber die beiden Heimspiele verlor.

"Ehrlich gesagt hätte ich gerne eine bessere Antwort für sie, aber ich kann es nicht ergründen", sagte er. "Sie bekommen Ihr Publikum, das wir in den letzten zwei Nächten hier hatten - Spiel 3 war ein großartiges Spiel (1:2-Niederlage in der Verlängerung), aber Spiel 4 war kein gutes Spiel (1:3. Es ist wie es ist. Die Menge freut sich auf ihr Team und sie können daraus keine Dynamik aufbauen."

Und weiter: "Offensichtlich sind wir nicht die einzigen. Es ist in der Liga ziemlich viel passiert. Es ist dasselbe, als würde man versuchen, 3:0-Führungen und 4:1-Führungen zu erklären. Sie sind hart. Es ist ein anderes Spiel. Es gibt viele Tor-Gelegenheiten."

Alle 16 Playoff-Teams gewannen mindestens ein Auswärtsspiel

Jedes der 16 Teams in den Playoffs gewann in der 1. Runde mindestens ein Spiel auswärts. Es war erst das zweite Mal in der Ära der NHL-Expansion (seit 1967/68), dass jedes Playoff-Team mindestens einen Auswärtssieg hatte (zuvor geschah das 2012).

"Ehrlich gesagt, als Spieler fand ich das eine Riesensache; als Trainer sehe ich das bei der Art und Weise, wie das Spiel heute gespielt wird, nicht mehr", sagte Gallant, der elf Spielzeiten in der NHL spielte (1984-95). "Ich glaube, es gibt keine Einschüchterung mehr, zumindest nur sehr wenig. Sie bekommen vielleicht ein oder zwei Teams, die das versuchen, aber zum größten Teil spielen sie einfach ihr Spiel."

Obwohl die Heimmannschaft die letzten drei Spiele der Serie gewann, war Devils-Trainer Lindy Ruff nicht überrascht über den Auswärtserfolg in den Playoffs: "Sieh dir unsere Serie an, es ist ein harter Kampf. Wenn du es insgesamt betrachtest, denke ich, dass die Teams einfach so eng beieinander liegen. Vielleicht hast du zu Hause ein paar mehr Ablenkungen mit Freunden und Familie, das ist wahrscheinlich."

Die Florida Panthers gewannen die Spiele 2, 5 und 7 in Boston auswärts. Also bei jenem Team mit den meisten Siegen (65) und Punkten (135) der NHL-Geschichte. Und dies gelang, nachdem die Bruins in der regulären Saison zu Hause eine Bilanz von 34-4-3 erlangten.

"Die andere Sache ist, dass das Spiel so viel anders ist als vor 15 Jahren oder 20 Jahren", sagte Panthers-Trainer Paul Maurice. "In einigen dieser Gebäude ist es einfach nicht mehr so laut. Es ist einfach nicht dasselbe. Da ist nicht mehr diese Art von Einschüchterung im Spiel."

Die Umkleidekabinen gleichen einem Spa

Ähnliche Gedanken hatte auch der Coach der Vegas Golden Knights, Bruce Cassidy. "Wenn sie an die Playoffs zurückdenken, denken sie an den alten Boston Garden, das Chicago Stadium, viele einschüchternde Gebäude, die auch kleiner waren", sagte Cassidy, deren Team zweimal auswärts gegen die Winnipeg Jets gewann. "Jetzt gehen wir nach Seattle und es ist, als würdest du die Umkleidekabine von einem Spa besuchen. Du fühlst dich sofort wohl. So sind die neuen Arenen."

Die Dallas Stars gewannen auswärts zwei Spiele gegen die Minnesota Wild, darunter das entscheidende Spiel 6. "Ich denke ehrlich gesagt, zu Beginn einer Serie, ich habe das schon einmal gesagt, ist es schwieriger, zu Hause zu beginnen", sagte DeBoer. "Ich denke, im weiteren Verlauf der Serie gibt es keinen Zweifel, dass das Heimeis eher ein Vorteil ist. Sie wollen Spiel 5 und 7 zu Hause. Es ist mir egal, was die Statistiken sagen, sie wollen diese Spiele auf ihrer Eisfläche haben."

In den laufenden Playoffs ereigneten sich drei Tage, an denen die Auswärtsteams alle vier Spiele gewannen, und zwar am 18. April, 22. April und 23. April. Es ist das erste Mal, dass es drei oder mehr solcher Tage in den Playoffs gab.

"Wenn man sich die Playoffs ansieht, haben die Auswärtsteams besser abgeschnitten", sagte Bruins-Stürmer Taylor Hall. "Ich bin mir nicht sicher, warum. Es ist das Gegenteil der regulären Saison. Vielleicht weil du nur in einem Hotel bist, in der Nähe der Jungs, da ist der Fokus größer. Vielleicht gibt es weniger Ablenkungen. Aber ich bin mir nicht sicher."