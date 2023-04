von Oliver Jensen

Die Edmonton Oilers erlebten eine der erfolgreichsten Dynastien der NHL-Geschichte. Zwischen 1984 und 1990 gewannen die Kanadier rund um Wayne Gretzky, der noch heute als der beste Eishockeyspieler aller Zeiten gilt, fünf Mal den Stanley Cup.

Seitdem allerdings warten die Fans im Eishockey-verrückten Kanada auf einen Titelgewinn. Zwischenzeitlich durchlebten sie echte Durststrecken. Zwischen 2007 und 2019 haben sie in elf von zwölf Fällen die Playoffs verpasst.

Immerhin ist der Trend positiv: In den folgenden beiden Spielzeiten scheiterten die Oilers jeweils in der 1. Playoff-Runde, ehe sie vergangene Saison erstmals seit 2006 wieder ein Conference Finale erreichten, dann aber mit 0:4 gegen den späteren Stanley-Cup-Sieger Colorado Avalanche verloren. Leon Draisaitl möchte den Titelhunger von Edmonton unbedingt stillen. "Das Ziel ist der Stanley Cup", sagt der Torjäger immer wieder.

Tatsächlich stehen die Vorzeichen in dieser Saison besonders gut. Dass sie in Connor McDavid (64 Tore, 89 Assists) und Draisaitl (52 Tore, 76 Assists) die beiden Top-Scorer der NHL in ihren Reihen haben, ist zwar keineswegs neu und war in zwei der vergangenen drei Spielzeiten genauso. Diesmal allerdings funktionieren die Oilers auch als Mannschaft.

Tore, Powerplay, Form - vieles spricht für Edmonton

Mit durchschnittlich 3,96 Toren pro Spiel stellen sie den besten Angriff, mit einer Powerplay-Erfolgsquote von 32,4 Prozent zudem das beste Überzahlspiel. Dass die Defensive mit durchschnittlich 3,12 Toren nur auf Platz 17 der NHL steht, lässt sich angesichts der Offensivstärke verschmerzen.

Das Wichtigste ist: Die Oilers gehen mit sehr viel Selbstvertrauen in die Playoffs. Sie haben die letzten neun Spiele der regulären Saison bzw. 14 der letzten 15 Saisonspiele gewonnen. Seit Anfang März haben die Oilers nur zwei von 21 Spielen nach 60 Minuten verloren.

"Das ist nicht einfach so passiert. Da steckt viel harte Arbeit drin", sagt Trainer Jay Woodcroft. Doch er weiß auch, dass in den Playoffs die Karten neu gemischt werden: "In einer Playoff-Serie gibt es viele Dinge, die dazu beitragen, Erfolg zu haben. Am Ende musst du einen Weg finden, eine Mannschaft viermal zu schlagen."

Auch McDavid will die Erfolgsserie nicht überschätzen und sagt: "Ich denke, wenn man mit allen 16 Teams spricht, die in die Playoffs kommen, werden sie sich ziemlich gut fühlen. Jeder hat einiges geleistet, um in die Playoffs zu kommen, da sind wir nicht anders. Wie gesagt, wir fühlen uns in dieser Saison sehr stark. Wir sind zuversichtlich. Aber es gibt eben 15 andere Teams, die auch wirklich gut sind und sich genauso gut fühlen."

Draisaitl ist zuversichtlich: "Wird schwer, uns zu schlagen"

Der Gegner in der 1. Runde werden die Los Angeles Kings sein. Viermal trafen die beiden Teams in der laufenden Saison aufeinander. Die ersten beiden Duelle gewannen die Kings, die letzten beiden die Oilers.

Draisaitl äußerte sich im Interview mit "Sky" optimistisch über die Playoffs: "Zuversichtlich stimmt mich unsere Mannschaft. Wenn wir unser Spiel spielen und auf einem gewissen Niveau auftreten, wird es schwierig, uns zu schlagen Wenn wir unser Potenzial voll ausschöpfen, sind wir eine sehr gute Mannschaft."

Möglicherweise gelingt es dann ja sogar, eine neue Dynastie zu beginnen - so wie es einst Wayne Gretzky gelang.