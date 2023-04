Die NHL Playoffs stehen vor der Tür. Höchste Zeit, um die wichtigsten Fragen zu dem Endrunden-Turnier zu beantworten.

Wann finden die NHL-Playoffs statt?

Die Playoffs starten mit vier Partien in der Nacht vom 17. auf den 18. April. Wer wann gegen wen spielt, seht ihr in unserem Datencenter.

Wer qualifiziert sich für die NHL-Playoffs?

Die drei besten Teams aller vier Divisionen stehen als Playoff-Teilnehmer fest. Hinzukommen pro Conference zwei Wild-Card-Spots, die an die beiden besten Mannschaften aus den restlichen zehn Klubs gehen. Hier seht ihr, welche Teams es dieses Jahr geschafft haben.

Wie funktionieren die NHL-Playoffs?

Jede Playoff-Serie wird im Modus Best of Seven gespielt. Es gibt vier Serien in den Playoffs. Erste Runde, Conference Semifinals, Conference Finals und Stanley Cup Finals. In der ersten Runde kommt es zu den Duellen der Divisionsieger mit einem Wild Card-Teilnehmer (4. oder 5.), sowie zwischen den Zweit- und Drittplatzierten aus derselben Division. Mit vier Siegen zieht ein Team also in die nächste Runde ein.

Wer ist Favorit in den Playoffs?

Die Boston Bruins stellten in dieser Saison mehrere Rekorde auf und gehen als bestes Team der Regular Season in die Playoffs. Aber auch der aktuelle Champion Colorado Avalanche und die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl und Connor McDavid, den zwei besten Scorern der NHL, haben gute Chancen auf den Titel.

Welche deutschen Spieler stehen in den Playoffs?

Neben Leon Draisaitls Edmonton Oilers haben sich auch die Seattle Kraken von Philipp Grubauer qualifiziert. Die Teams der anderen Deutschen inklusive den Ottawa Senators von Tim Stützle und Moritz Seiders Detroit Red Wings haben die Playoffs verpasst.

Wer überträgt die NHL-Playoffs?

Jeden Sonntag überträgt ProSieben MAXX eine Partie live. Den Auftakt macht das vierte Spiel der Serie zwischen den Boston Bruins und den Florida Panthers ab 21:30 Uhr.

Kann man die Playoffs streamen?

Über ran.de kann die auf ProSieben MAXX gezeigte Partie gestreamt werden. Die NHL hat zudem mit NHL.TV einen eigenen Streaming-Dienst im Angebot, für den aber ebenfalls ein Abonnement nötig ist.

Welche Duelle stehen in der ersten Runde an?

Eastern Conference

Boston Bruins vs. Florida Panthers

Toronto Maple Leafs vs. Tampa Bay Lightning

Carolina Hurricanes vs. New York Islanders

New Jersey Devils vs. New York Rangers

Western Conference

Colorado Avalanche vs. Seattle Kraken

Dallas Stars vs. Minnesota Wild

Vegas Golden Knight vs. Winnipeg Jets

Edmonton Oilers vs. Los Angeles Kings