16 Teams haben den Einzug in die Playoffs der NHL geschafft.

Sie alle haben ein Ziel: Den Stanley Cup gewinnen. Doch welches der noch im Rennen befindlichen Teams wird es am Ende schaffen? ranNHL-Experte Stefan Ustorf hat die Playoffs durchgetippt - und kommt auf einen Schwarz-Rot-Goldenen Sieger.

1. Runde

Westen

In der Western Conference sieht Ustorf keine Überraschungen. Während sich die Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings durchsetzen werden, kriegt Vorjahressieger Colorado Avalanche keine Probleme mit den Seattle Kraken um Philipp Grubauer.

Dazu schlagen die Dallas Stars die Minnesota Wild und die Vegas Golden Knights besiegen die Winnipeg Jets.

Osten

Im Osten dagegen prophezeit unser Experte eine faustdicke Überraschung: Die Carolina Hurricanes scheitern als Geheimfavorit an den New York Islanders.

Ansonsten gibt es auch in der Eastern Conference wenig Überraschungen. Die Boston Bruins schlagen die Florida Panthers (Boston Bruins at Florida Panthers am Sonntag ab 21:10 Uhr live ProSieben MAXX und ran.de), die Toronto Maple Leafs besiegen Tampa Bay Lightning und die New York Rangers holen sich die Serie gegen die New Jersey Devils.

Conference Semifinals

Westen

Wenn es nach Stefan Ustorf geht, dann ist für den amtierenden Champion Avalanche bereits in den Conference Semifinals Schluss. Die Stars schaffen also die Überraschung.

Weniger überraschend dagegen wäre der Erfolg in der Serie Best of Seven der Oilers über die Golden Knights, die der ehemalige DEL-Cheftrainer vorhersagt.

Osten

Im New-York-internen Duell zwischen den Islanders und Rangers setzen sich die Rangers schlussendlich durch, während die Bruins gegen die Maple Leafs gewinnen.

Conference Finals und Finals

Im Westen schaffen die Oilers um Leon Draisaitl endlich den Einzug in die Finals, sie schlagen als favorisiertes Team die Stars.

Im Osten dagegen muss der Favorit die Segel streichen: Nach einer Rekordsaison scheitern die Bruins an den Rangers.

In der Finalserie spielen die Oilers dann ihre höhere individuelle Klasse aus und holen mit dem Super-Sturm Draisaitl/McDavid den Stanley Cup nach Edmonton.