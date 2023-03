Köln (SID) - Nach nur einem Tag bei den Columbus Blue Jackets ist Star-Torhüter Jonathan Quick erneut innerhalb der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL transferiert worden. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger, der am Mittwochmorgen von den Los Angeles Kings zu Columbus gewechselt war, wurde bereits am Donnerstag an die Vegas Golden Knights weitergegeben. Die Blue Jackets erhielten dafür Torhüter Michael Hutchinson und einen Siebtrundenpick im Draft 2025.

Der 37 Jahre alte Quick, der 2005 im Draft von Los Angeles ausgewählt wurde, galt lange Zeit als einer der besten Goalies der Liga. Mit den Kings gewann er 2012 und 2014 den Stanley Cup. Zuletzt war das Team aus Kalifornien jedoch weniger erfolgreich, am Mittwoch trennten sich die Kings dann von ihrem langjährigen Keeper.

Überhaupt hat es in den vergangenen Tagen zahlreiche Transfers in der NHL gegeben. Der dreimalige Stanley-Cup-Champion Patrick Kane schloss sich nach 16 Jahren bei den Chicago Blackhawks den New York Rangers an, die zuvor bereits Topangreifer Wladimir Tarassenko von den St. Louis Blues geholt hatten. Leon Draisaitls Edmonton Oilers verstärkten ihre Defensive mit Mattias Ekholm von den Nashville Predators.