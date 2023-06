Chandler Stephenson lässt die Vegas Golden Knights vom Stanley Cup träumen. Der Stürmer steuert beim Sieg in Spiel 4 gegen die Florida Panthers zwei Tore bei. Eine Entscheidung kann bereits in Spiel 5 fallen - in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 1:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de.