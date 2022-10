Prag (SID) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit den San Jose Sharks zum Auftakt der neuen NHL-Saison eine Niederlage kassiert. Gegen die Nashville Predators verloren die Kalifornier mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Das Spiel fand im Rahmen der NHL Global Series in Prag statt. Kiefer Sherwood, Eeli Tolvanen, Nino Niederreiter und Matt Duchene erzielten die Treffer für Nashville - für San Jose war lediglich der tschechische Lokalmatador Thomas Hertl erfolgreich. Die Teams treffen bereits am Samstagabend (20 Uhr) erneut in der tschechischen Hauptstadt aufeinander.

Der Angreifer Sturm war erst vor der Saison vom Stanley-Cup-Sieger Colorado Avalanche nach San Jose gewechselt. Als Saisonziel gab der 27-Jährige das Erreichen der Play-offs aus. Den Testspielerfolg seines neuen Teams gegen die Eisbären Berlin am Dienstag (3:1) verpasste er verletzungsbedingt.