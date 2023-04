Vorjahresfinalist Tampa Bay Lightning hat in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL (jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) das vorzeitige Aus abgewendet. Das Team aus dem Bundesstaat Florida wehrte mit dem 4:2 bei den Toronto Maple Leafs einen Matchball ab und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 2:3.

"Es war eine schwierige Situation für uns, weil wir mit dem Rücken zur Wand standen. Diese Herausforderung haben wir mit Bravour gemeistert", sagte Tampas Verteidiger Victor Hedman über den Sieg seiner Mannschaft. In Spiel sechs am Samstag hat der Stanley-Cup-Champion von 2020 und 2021 Heimrecht, ein entscheidendes siebtes Duell fände am Montag wieder in Toronto statt.

Golden Knights erreichen die nächste Runde

Vorzeitig in der nächsten Runde stehen die Vegas Golden Knights. Die erst 2016 gegründete Franchise bezwang die Winnipeg Jets mit 4:1 und entschied damit die Serie ebenfalls mit 4:1 für sich.

Devils gewinnen mit 4:0 gegen Rangers

Die New Jersey Devils haben sich mit 4:0 gegen die New York Rangers durchgesetzt. Dadurch führen sie in ihrer Serie nun mit 3:2. „Wir haben unseren Matchplan konsequent umgesetzt und unsere Stärken ausgespielt. Jeder hat seinen Teil zum Sieg beigetragen", sagte der Kapitän Nico Hischier. Torwart Akira Schmid ergänzte: "Die Jungs vor mir haben einen phänomenalen Job gemacht. Sie haben sich in die Schussbahnen geworfen und dafür gesorgt, dass ich gar nicht so viel zu tun hatte."