München - Die NHL befindet sich kurz vor der Trade Deadline. Am Montag um 20 Uhr deutscher Zeit ist Schluss. Welche Deals gehen noch über die Bühne, welche Spieler wechseln das Team? ran hält euch über die wichtigsten Transactions auf dem Laufenden.

+++ Top-Thema - 21. März, 10:45 Uhr: Predators holen Verteidiger Lauzon von den Kraken +++

Die Nashville Predators haben kurz vor der Trade Deadline ihre Defense verstärkt. Der 24 Jahre alte Jeremy Lauzon wechselt nach Tennessee, im Gegenzug schickt Nashville einen Zweitrundenpick zu den Seattle Kraken.

Lauzon kommt in dieser Saison auf ein Tor und fünf Assists. Sein Vertrag laäuft am Ende der Saison aus und er kann zum Restricted Free Agent werden.

+++ 20. März, 22:52 Uhr: Travis Dermott wechselt zu den Canucks +++

Die Vancouver Canucks haben sich via Trade die Dienste von Travis Dermott von den Toronto Maple Leafs gesichert. Im Austausch für Dermott bekommen die Leafs einen Drittrundendraftpick 2022.

Bei den Canucks wird Dermott Travis Harmonic ersetzen, der früher am Abend nach Ottawa getradet wurde. In der aktuellen Saison konnte der 25-Jährige in 43 Spielen bisher ein Tor erzielen und vier Torvorlagen geben.

TRADE: We’ve acquired Winnipeg's third-round selection in the 2022 NHL Draft from Vancouver in exchange for defenceman Travis Dermott. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) March 20, 2022

+++ 20. März, 21:22 Uhr: Toronto Maple Leafs schnappen sich Mark Giordano +++

Die Toronto Maple Leafs haben sich kurz nach der Verpflichtung von Harri Sateri einen weiteren Neuzugang gesichert. Wie Darren Dreger von "TSN" bekannt gab, wechselt Mark Giordano via Trade von den Seattle Kraken zu den Leafs im Austausch für mehrere Draftpicks. Welche Auswahlrechte genau betroffen sind, ist aktuell noch unklar.

Giordano ist im letzten Jahr seines Sechsjahresvertrages, welcher ihm in dieser Saison rund 6,75 Millionen US-Dollar einbringt. In der aktuellen Saison konnte der 38-Jährige in 55 Spielen sechs Tore erzielen und 17 Assists auflegen.

Der gebürtig aus Toronto stammende Giordano hatte die ersten 15 Jahre seine NHL-Karriere bei den Calgary Flames verbracht, ehe er im Expansion Draft von den Seattle Kraken ausgewählt wurde. Anfang März absolvierte er seinen 1000. NHL-Einsatz im Spiel gegen die Washington Capitals.

+++ 20. März, 20:42 Uhr: Ottawa Senators verstärken sich mit Travis Harmonic +++

Neuzugang für die Ottawa Senators. Die Kanadier haben sich via Trade mit Defenseman Travis Harmonic von den Vancouver Canucks verstärkt. Im Gegenzug erhalten die Canucks einen Drittrundenpick im Draft 2022. Mit dem Trade erhalten die Canucks um GM Patrik Allvin eben jenen Draft Pick zurück, welchen sie 2020 eingetauscht hatten, um Nate Schmidt zu akquirieren.

Harmonic erhält rund drei Millionen US-Dollar Gehalt, ehe er nach der kommenden Spielzeit Unrestricted Free Agent wird. Der 31-Jährige konnte in dieser Saison in 24 Spielen bisher drei Tore erzielen und vier Torvorlagen geben.

Vancouver #Canucks General Manager Patrik Allvin announced today that the club has acquired a third-round draft pick in the 2022 NHL Entry Draft from the Ottawa Senators in exchange for defenceman Travis Hamonic.



DETAILS | https://t.co/0cWObRKSVV pic.twitter.com/PrhxP0cwlv — Vancouver #Canucks (@Canucks) March 20, 2022

"Im Namen der Vancouver Canucks möchte ich Travis danken", sagte Allvin. "Wir wünschen ihm und seiner Familie das Beste für ihr nächstes Kapitel."

+++ 20. März, 19:45 Uhr: Toronto Maple Leafs verpflichten Harri Sateri +++

Die Toronto Maple Leafs haben auf ihre angespannte Torhüter-Situation reagiert und den ehemaligen NHL-Torhüter Harri Sateri verpflichtet. Der Olympiasieger von 2022 unterschrieb bei der Franchise einen Einjahresvertrag über 750.000 US-Dollar.

Sateri war 2008 ein Viertrunden-Draftpick der San Jose Sharks. Allerdings bestritt er nur neun Spiele in der NHL, alle für die Florida Panthers. Der Goalie hatte zuletzt für Sibir Novosibirsk in der Kontinental Hockey League (KHL) gespielt, ehe er seinen Vertrag aufgrund des Ukraine-Krieges auflösen ließ.

+++ 20. März, 19:02 Uhr: Panthers holen Hagg via Trade aus Buffalo +++

Die Florida Panthers haben kurz nach dem Trade für Claude Giroux noch einmal nachgelegt und Defenseman Robert Hagg via Trade von den Buffalo Sabres akquiriert. Im Gegensatz schicken die Panthers einen Sechstrundenpick im Draft 2022 nach Buffalo.

Hagg befindet sich im letzten Jahr eines Zweijahresvertrages über 3,2 Millionen US-Dollar, welchen er im September 2020 noch bei den Philadelphia Flyers unterzeichnet hatte.

We have acquired defenseman Robert Hagg from the Buffalo Sabres in exchange for a 2022 sixth-round pick.



📝 » https://t.co/9oKHCLrVVl pic.twitter.com/umH4Hvlfua — Florida Panthers (@FlaPanthers) March 20, 2022

In der aktuellen Saison konnte der 27-jährige Verteidiger in 48 Spielen bislang ein Tor und sieben Assists verbuchen.

+++ 20. März, 06:59 Uhr: Flyers schicken Giroux nach Florida +++

Die Philadelphia Flyers haben Starspieler Claude Giroux nur zwei Tage nach dessen 1000. Spiel für den Klub und nur wenige Stunden vor dem Spiel gegen die New York Islanders (ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) zu den Florida Panthers getradet.

Für den 34 Jahre alten Stürmer erhält der zweimalige Stanley Cup Champion ein Erstrunden-Draftrecht des Jahres 2024, ein Drittrunden-Draftrecht 2023 und Nachwuchsspieler Owen Tippett. Mit Giroux gehen die Talente Connor Bunnaman und German Rubtsov sowie ein Fünftrunden-Draftrecht des Jahres 2024 nach Miami.

Giroux, der während des Lockouts 2013 bei den Eisbären Berlin 9 Spiele in der DEL absolviert und dabei 19 Punkte (4 Tore, 15 Vorlagen) erzielt hatte, war am Donnerstag die Ehre zuteilgeworden, nach Bobby Clarke 1.000 Regular Season-Spiele für die Flyers zu absolvieren. Im 999. Spiel hatte Giroux zudem seinen 900. Scorerpunkt erzielt.

+++ 20. März, 09:10 Uhr: Bruins schnappen sich Lindholm +++

Die Boston Bruins haben Verteidiger Hampus Lindholm von den Anaheim Ducks verpflichtet. Die Ducks erhalten im Gegenzug einen Erstrundenpick für 2022, Zweitrundenpicks für 2023 und 2024 sowie die Verteidiger Urho Vaakanainen und John Moore.

Eigentlich hatte Anaheims neuer General Manager Pat Verbeek den Vertrag mit Lindholm verlängern wollen. Doch beide Seiten konnten sich nicht einigen. Auch die Bruins haben laut "ESPN" ein Interesse daran, den Lindholm langfristig zu binden.

Der 28-Jährige wird im Sommer zum Free Agent, wenn sein Sechs-Jahresvertrag über 31,5 Millionen Dollar ausläuft. Laut NHL-Insider Chris Johnston soll Lindholm in Boston einen Acht-Jahresvertrag mit einem Gehalt von 6,5 Millionen Dollar pro Jahr erhalten.

Expect Hampus Lindholm's eight-year extension with the #bruins to come in with an AAV around $6.5M. — Chris Johnston (@reporterchris) March 20, 2022

+++ 19. März: Wild schnappen sich Deslauriers +++

Die Minnesota Wild haben Nicolas Deslauriers erworben. Der Stürmer kommt im Tausch gegen einen Drittrundenpick für den NHL-Draft 2023 von den Anaheim Ducks.

+++ 18. März: Lightning holen Hagel von den Blackhawks +++

Neuzugang für die Tampa Bay Lightning. Stürmer Brandon Hagel schließt sich dem Team an, zudem wandern ein Viertrundenpick für den Draft 2022 und ein Viertrundenpick für den Draft 2024 zur Franchise. Die Chicago Blackhawks bekommen im Austausch die Stürmer Boris Katchouk, Taylor Raddysh und zwei Erstrundenpicks.

+++ 16. März: Flames erwerben Stürmer Jarnkrok +++

Die Calgary Flames erwerben Stürmer Calle Jarnkrok von den Seattle Kraken. Im Tausch erhält das Team einen Zweitrundenpick für den Draft 2022, einen Drittrundenpick für den Draft 2023 und einen Siebtrundenpick für den Draft 2024.

+++ 16. März: Panthers verstärken sich mit Chiarot +++

Die Florida Panthers sichern sich die Dienste von Verteidiger Ben Chiarot von den Montreal Canadiens. Im Gegenzug erhalten die Kanadier Ty Smilanic, ein Erstrunden-Pick 2023 und ein Viertrudnden-Pick 2022.

+++ 16. März: Vatrano zu den Rangers +++

Die Florida Panthers schicken Stürmer Frank Vatrano für einen Viertrunden-Pick im Draft 2022 nach New York. Damit macht der Klub aus Miami Platz unter dem Salary Cap für weitere Verpflichtungen.

+++ 15. März: Sturm wechselt nach Colorado +++

Der Deutsche NHL-Profi Nico Sturm wechselt von den Minnesota Wild zu den Colorado Avalanche, das teilte der Klub aus Denver mit. Der 26-jährige Augsburger kommt im Tausch für Tyson Jost nach Colorado.

Zweieinhalb Jahre lang spiele Sturm in Minnesota und stand in dieser Zeit in 111 Spielen auf dem Eis. In der laufenden Saison gelangen ihm 17 Scorerpunkte.

+++ 14. März: Manson zur Avalanche +++

Die Colorado Avalanche rüstet in der Defensive mit Josh Manson auf. Im Gegenzug verlassen Nachwuchsspieler Drew Helleson und ein Zweitrunden-Pick des Draftjahrgangs 2023 den Klub aus Denver Richtung Kalifornien.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.