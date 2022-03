München - Die NHL befindet sich kurz vor der Trade Deadline. Am Montag um 20 Uhr deutscher Zeit ist Schluss. Welche Deals gehen noch über die Bühne, welche Spieler wechseln das Team? ran hält euch über die wichtigsten Transactions auf dem Laufenden.

+++ Top-Thema - 20. März, 06:59 Uhr: Flyers schicken Giroux nach Florida +++

Die Philadelphia Flyers haben Starspieler Claude Giroux nur zwei Tage nach dessen 1000. Spiel für den Klub und nur wenige Stunden vor dem Spiel gegen die New York Islanders (ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) zu den Florida Panthers getradet.

Für den 34 Jahre alten Stürmer erhält der zweimalige Stanley Cup Champion ein Erstrunden-Draftrecht des Jahres 2024, ein Drittrunden-Draftrecht 2023 und Nachwuchsspieler Owen Tippett. Mit Giroux gehen die Talente Connor Bunnaman und German Rubtsov sowie ein Fünftrunden-Draftrecht des Jahres 2024 nach Miami.

Giroux, der während des Lockouts 2013 bei den Eisbären Berlin 9 Spiele in der DEL absolviert und dabei 19 Punkte (4 Tore, 15 Vorlagen) erzielt hatte, war am Donnerstag die Ehre zuteilgeworden, nach Bobby Clarke 1.000 Regular Season-Spiele für die Flyers zu absolvieren. Im 999. Spiel hatte Giroux zudem seinen 900. Scorerpunkt erzielt.

+++ 20. März, 09:10 Uhr: Bruins schnappen sich Lindholm +++

Die Boston Bruins haben Verteidiger Hampus Lindholm von den Anaheim Ducks verpflichtet. Die Ducks erhalten im Gegenzug einen Erstrundenpick für 2022, Zweitrundenpicks für 2023 und 2024 sowie die Verteidiger Urho Vaakanainen und John Moore.

Eigentlich hatte Anaheims neuer General Manager Pat Verbeek den Vertrag mit Lindholm verlängern wollen. Doch beide Seiten konnten sich nicht einigen. Auch die Bruins haben laut "ESPN" ein Interesse daran, den Lindholm langfristig zu binden.

Der 28-Jährige wird im Sommer zum Free Agent, wenn sein Sechs-Jahresvertrag über 31,5 Millionen Dollar ausläuft.

+++ 19. März: Wild schnappen sich Deslauriers +++

Die Minnesota Wild haben Nicolas Deslauriers erworben. Der Stürmer kommt im Tausch gegen einen Drittrundenpick für den NHL-Draft 2023 von den Anaheim Ducks.

+++ 18. März: Lightning holen Hagel von den Blackhawks +++

Neuzugang für die Tampa Bay Lightning. Stürmer Brandon Hagel schließt sich dem Team an, zudem wandern ein Viertrundenpick für den Draft 2022 und ein Viertrundenpick für den Draft 2024 zur Franchise. Die Chicago Blackhawks bekommen im Austausch die Stürmer Boris Katchouk, Taylor Raddysh und zwei Erstrundenpicks.

+++ 16. März: Flames erwerben Stürmer Jarnkrok +++

Die Calgary Flames erwerben Stürmer Calle Jarnkrok von den Seattle Kraken. Im Tausch erhält das Team einen Zweitrundenpick für den Draft 2022, einen Drittrundenpick für den Draft 2023 und einen Siebtrundenpick für den Draft 2024.

+++ 16. März: Panthers verstärken sich mit Chiarot +++

Die Florida Panthers sichern sich die Dienste von Verteidiger Ben Chiarot von den Montreal Canadiens. Im Gegenzug erhalten die Kanadier Ty Smilanic, ein Erstrunden-Pick 2023 und ein Viertrudnden-Pick 2022.

+++ 16. März: Vatrano zu den Rangers +++

Die Florida Panthers schicken Stürmer Frank Vatrano für einen Viertrunden-Pick im Draft 2022 nach New York. Damit macht der Klub aus Miami Platz unter dem Salary Cap für weitere Verpflichtungen.

+++ 15. März: Sturm wechselt nach Colorado +++

Der Deutsche NHL-Profi Nico Sturm wechselt von den Minnesota Wild zu den Colorado Avalanche, das teilte der Klub aus Denver mit. Der 26-jährige Augsburger kommt im Tausch für Tyson Jost nach Colorado.

Zweieinhalb Jahre lang spiele Sturm in Minnesota und stand in dieser Zeit in 111 Spielen auf dem Eis. In der laufenden Saison gelangen ihm 17 Scorerpunkte.

+++ 14. März: Manson zur Avalanche +++

Die Colorado Avalanche rüstet in der Defensive mit Josh Manson auf. Im Gegenzug verlassen Nachwuchsspieler Drew Helleson und ein Zweitrunden-Pick des Draftjahrgangs 2023 den Klub aus Denver Richtung Kalifornien.

