In der NHL steht die Trade Deadline bevor. Während noch einige Trades bis Ende der Frist zu erwarten sind, hat so mancher Star schon das Team gewechselt. Dazu zählt Jake McCabe. Der Star der Chicago Blackhawks wurde nun für einen Erstrundenpick in einem großen Paket zu den Maple Leafs getradet. ran fasst die wichtigsten Trades zusammen.