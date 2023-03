Die Trade Deadline in der NHL (live auf ProSieben MAXX und ran.de) rückt immer näher. Viel Zeit bleibt den Mannschaften nicht mehr, um sich mit Spielern für die restliche Saison bzw. die Playoffs zu verstärken oder sich mit Draft-Picks für die Zukunft auszurichten.

Erst kürzlich wechselte Stürmer Timo Meier die Mannschaft, der Schweizer wurde von den San Jose Sharks zu den New Jersey Devils transferiert.

Welche wichtigen Wechsel in der NHL noch vollzogen wurden und wann 2023 die Trade Deadline ist, fasst ran zusammen.

NHL LIVE - Tampa Bay Lightning at Carolina Hurricanes, Sonntag, ab 20:40 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX!

+++ 3. März 2023: Brudertausch zwischen Flames und Coyotes +++

Nick und Brett Ritchie tauschen in der NHL das Trikot. Es ist der erste Trade in der Geschichte der Liga, an dem zwei Brüder beteiligt sind. Insgesamt wurden in diesem Deal vier Profis abgegeben.

Die Calgary Flames erhalten: Nick Ritchie und Troy Stecher

Die Arizona Coyotes erhalten: Brett Ritchie und Connor Mackey

+++ 2. März 2023: Bjugstad verlässt die Arizona Coyotes und schließt sich den Edmonton Oilers an +++

Die Edmonton Oilers erhalten: Nick Bjugstad

Die Arizona Coyotes erhalten: Michael Kesselring und einen Drittrundenpick im Draft 2023

+++ 2. März 2023: Dallas Stars rüsten auf: Max Domi kommt von den Blackhawks +++

Die Dallas Stars erhalten: Max Domi und Dylan Wells

Die Chicago Blackhawks erhalten: Anton Khudobin und einen Zweitrundenpick im Draft 2025

+++ 2. März 2023: Blue Jackets und Golden Knights tauschen die Goalies

Nach nur einem Tag bei den Columbus Blue Jackets ist Star-Torhüter Jonathan Quick erneut innerhalb der NHL transferiert worden. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger, der am Mittwochmorgen von den Los Angeles Kings zu Columbus gewechselt war, wurde nun an die Vegas Golden Knights weitergegeben.

Die Vegas Golden Knights erhalten: Jonathan Quick.

Die Columbus Blue Jackets erhalten: Michael Hutchinson und einen Siebtrundenpick im Draft 2025.

+++ 1. März 2023: Boston Bruins verstärken sich mit Tyler Bertuzzi von den Detroit Red Wings +++

Die Boston Bruins erhalten: Tyler Bertuzzi

Die Detroit Red Wings erhalten: Einen Conditional Erstrundenpick 2024 und einen Viertrundenpick 2025

+++ 1. März 2023: Edmonton Oilers traden für Mattias Ekholm von den Nashville Predators +++

Die Edmonton Oilers erhalten: Mattias Ekholm und einen Sechstrundenpick 2024.

Die Nashville Predators erhalten: Tyson Barrie, Prospect Reid Schaefer, einen Erstrundenpick 2023 und einen Viertrundenpick 2024.

+++ 28. Februar 2023: New York Rangers holen Patrick Kane von den Chicago Blackhawks +++

Mega-Trade in der NHL! Der ehemalige Nummer-Eins-Pick Patrick Kane hat ein neues Team gefunden. Seit 2007 war der US-Amerikaner bei den Chicago Blackhawks unter Vertrag, im Spätherbst seiner Karriere wagt der 34-Jährige noch einmal eine neue Herausforderung und spielt künftig für die New York Rangers.

Die New York Rangers erhalten: Patrick Kane

Die Chicago Blackhawks erhalten: Zweitrunden-Pick 2023, der bei Erreichen der Conference Finals ein Erstrunden-Pick 2024 oder 2025 wird, Viertrunden-Pick 2024

+++ 28. Februar 2023: Jake McCabe und Sam Lafferty von den Chicago Blackhawks zu den Toronto Maple Leafs +++

Die Toronto Maple Leafs erhalten: Jake McCabe, Sam Lafferty, Conditional Fünftrundenpick 2024, Conditional Fünftrundenpick 2025.

Die Chicago Blackhawks erhalten: Joey Anderson, Pavel Gogolev, Conditional Erstrundenpick 2025, Conditional Zweitrundenpick 2026

+++ 26. Februar 2023: Timo Meier von den San Jose Sharks zu den New Jersey Devils +++

Die New Jersey Devils erhalten: Timo Meier, Timur Ibragimov, Scott Harrington, Santeri Hatakka, Zahary Emond und einen Fünfrundenpick 2024.

Die San Jose Sharks erhalten: Fabian Zetterlund, Andreas Johnsson, Shakir Mukhamadullin, Nikhita Okhotiuk, Conditional Erstrundenpick 2023, Conditional Zweitrundenpick 2024 und einen Siebtrundenpick 2024.

+++ 26. Februar 2023: Tanner Jeannot von den Nashville Predators zu den Tampa Bay Lightning +++

Die Tampa Bay Lightning erhalten: Tanner Jeannot.

Die Nashville Predators erhalten: Cal Foote, Conditional Erstrundenpick 2025, Zweitrundenpick 2024 sowie einen Dritt-, Viert- und Fünftrundenpick 2023.

+++ 25. Februar 2023: Nino Niederreiter von den Nashville Predators zu den Winnipeg Jets +++

Die Winnipeg Jets erhalten: Nino Niederreiter.

Die Nashville Predator erhalten: Zweitrundenpick 2024.

NHL-Trades: Weitere wichtige Wechsel vor der Deadline 2023

Dmitry Orlov von den Washington Capitals zu den Boston Bruins

Ryan O'Reilly von den St. Louis Blues zu den Toronto Maple Leafs

Vladimir Tarasenko von den St. Louis Blues zu den New York Rangers

Bo Horvat von den Vancouver Canucks zu den New York Islanders

NHL Trade Deadline: Bis wann sind 2023 Wechsel möglich?

Die Wechselfrist in der NHL endet dieses Jahr am 3. März 2023 um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Danach sind keine Transaktionen mehr zwischen den Teams möglich.

NHL Trade Deadline 2023: Welche Stars könnten noch das Team wechseln?

In den US-amerikanischen Medien kursieren naturgemäß einige Gerüchte zu möglichen Trades in den kommenden Tagen. Als Kandidaten gelten bei "ESPN" beispielsweise Patrick Kane (Chicago Blackhawks), Jakob Chychrun (Arizona Coyotes), Erik Karlsson (San Jose Sharks) oder auch Tyler Bertuzzi (Detroit Red Wings).