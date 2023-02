von NHL.com/de

Am 3. März um 21 Uhr endet die Wechselfrist für die Saison 2022/23. Wie in den Vorjahren dürfte es in der heißen Phase vor der NHL Trade Deadline noch zu dem ein oder anderen spektakulären Transfer kommen. Einige Veränderungen hat es bereits gegeben.

In dieser Woche sorgten die Boston Bruins für Schlagzeilen, die sich in einem Drei-Team-Trade mit den Minnesota Wild und den Washington Capitals am Donnerstag die Dienste von Verteidiger Dmitry Orlov und Stürmer Garnet Hathaway sicherten. Einen Tag vorher erwarben die Chicago Blackhawks den Abwehrspieler Nikita Zaitsev von den Ottawa Senators.

NHL live: Sonntag, 18:45 Uhr: Washington Capitals at Buffalo Sabres - live auf ProSieben MAXX und ran.de

In der Vorwoche verpflichteten die New York Rangers den Stürmer Tyler Motte aus Ottawa. Die Toronto Maple Leafs verstärkten sich mit Ryan O'Reilly und Noel Acciari von den St. Louis Blues. Bereits am 9. Februar hatten die Rangers die Stürmer Vladimir Tarasenko und Verteidiger Niko Mikkola von den Blues im Tausch gegen Angreifer Sammy Blais und Verteidiger Hunter Skinner an Land gezogen.

Je näher die Deadline rückt, desto höher wird erfahrungsgemäß die Zahl der Trades. Im vergangenen Jahr wurden am Ende insgesamt 33 Tauschgeschäfte gezählt, bei denen 54 Spieler beteiligt waren.

Patrick Kane möchte die Blackhawks verlassen

Zu den prominentesten Namen, die mit einem Wechsel in den verbleibenden Tagen in Verbindung gebracht werden, gehören Verteidiger Jakob Chychrun von den Arizona Coyotes, Blueliner Erik Karlsson von den San Jose Sharks sowie die Stürmer Brock Boeser von den Vancouver Canucks, Patrick Kane von den Chicago Blackhawks und Timo Meier von den Sharks.

Im Fall von Kane dürfte es nicht mehr um die Frage gehen ob er wechseln wird, sondern lediglich wohin. Der dreimalige Stanley-Cup-Champion hat seinen Wunsch, die Blackhawks zu verlassen, bereits deutlich geäußert. Er dürfte besonders begehrt sein, da er ein Spieler ist, der traditionell viele Punkte macht und der über jede Menge Playoff-Erfahrung verfügt. Potentielle Ziele für den 34 Jahre alten Routinier sind dem Vernehmen nach die Rangers, die Bruins, die Pittsburgh Penguins, die Carolina Hurricanes und die Maple Leafs.

Wechselt Timo Meier zum Titel-Anwärter New Jersey Devils?

Der Schweizer Power Forward Timo Meier wurde zuletzt stark mit den New Jersey Devils in Verbindung gebracht. Die meisten Analysten glauben, dass die Devils über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um einen Deal zustande zu bringen. Der 26-Jährige, der sich in seinem letzten Vertragsjahr bei den Sharks befindet, wäre zweifellos der Spieler, den sie in Newark noch brauchen, um das Team für die Stanley Cup Playoffs ideal aufzustellen.

Neben Kane tauchen zwei weitere Spieler aus dem Kader der Blackhawks in der Gerüchteküche auf: Kapitän Jonathan Toews und Max Domi. Toews hat allerdings eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag stehen, was die Sache in seinem Falle kompliziert macht. Womöglich müsste Chicago einen Teil seines Gehalts weiterzahlen, wenn er tatsächlich wechseln sollte. Erschwerend kommt hinzu, dass der erfahrene Angreifer mit Long-COVID-Symptomen zu kämpfen hat und deswegen derzeit nicht am Spielbetrieb teilnimmt.

Red-Wings-Star Dylan Larkin dürfte Interesse vieler Teams wecken

Rund um die Detroit Red Wings stellen sich viele die Frage, ob eventuell Dylan Larkin auf dem Markt verfügbar ist. Der Kapitän der Mannschaft befindet sich in der letzten Saison eines Fünfjahresvertrags, der mit 6,1 Millionen US-Dollar dotiert ist. Verhandlungen zwischen ihm und seinem bisherigen Arbeitgeber über einen Anschlussvertrag laufen zwar, doch eine Einigung konnte trotz intensiver Gespräche noch nicht erzielt werden. Larkin wäre mit seinen Führungsqualitäten für zahlreiche Klubs interessant. Gegen einen Wechsel spricht jedoch der Umstand, dass die Red Wings selbst gute Chancen auf den ersten Playoff-Einzug seit 2016 haben.

Arizonas Defensivmann Chychrun ist beinahe schon traditionell ein Objekt von Spekulationen im Hinblick auf die Trade Deadline. Er ist einer der wenigen Akteure der Coyotes, der über Starpotential verfügt und deshalb mancherlei Begehrlichkeiten weckt. Entsprechend hoch dürfte daher die Gegenleistung sein, die von den Verantwortlichen des Klubs aus Glendale bei einem Trade erwarten.

Was wird aus Top-Goalie Semyon Varlamov?

Teams auf der Suche nach einem Torwart könnten die Fühler nach Semyon Varlamov ausstrecken. Der Schlussmann hat bei den New York Islanders den Kampf um den Job als Nummer 1 gegen Ilya Sorokin verloren. Wie gut er sein Handwerk beherrscht, wies Varlamov in den zurückliegenden Playoffs nach, als er den New Yorkern mit starken Leistungen zum Einzug in die dritte Runde verhalf. Die Islanders könnten bereit sein, ihn abzugeben, wenn sie im Rennen um einen Playoff-Spot bis nächste Woche weiter an Boden verlieren.