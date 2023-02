Alexander Ovechkin ist am Mittwoch aus Russland zurückgekehrt und hat gleich am Mannschaftstraining der Washington Capitals teilgenommen. Wegen des schlechten Gesundheitszustandes seines inzwischen verstorbenen Vaters war er vorige Woche in sein Heimatland gereist.

Der Kapitän der US-Hauptstädter stieß kurze Zeit nach seiner Ankunft am Flughafen zum Team und stand 45 Minuten auf dem Eis.

"Es ist die schwierigste Situation in meiner gesamten NHL-Karriere gewesen. Aber so ist das Leben. Jetzt gilt es weiterzumachen. Ich danke allen für die Unterstützung zu Hause und hier", sagte ein sichtlich gerührter Ovechkin im Anschluss an die Übungseinheit.

Ovechkin soll Niederlagenserie stoppen

Ob er schon beim Heimspiel gegen die Anaheim Ducks am Donnerstag zum Einsatz kommt, ist noch offen. Seine Bereitschaft hat der Flügelstürmer jedoch signalisiert. "Ich habe noch nicht mit dem Trainer gesprochen. Aber ich würde gerne so schnell wie möglich zurückkommen. Zumal wir als Mannschaft gerade schwer zu kämpfen haben. Von daher will ich mein Bestes geben, um dem Team zu helfen", ließ er verlauten.

Die Capitals befinden sich derzeit außerhalb der Zone für die Stanley Cup Playoffs. Fünf Spiele in Serie, vier davon ohne ihren Starstürmer, gingen zuletzt verloren. Ovechkin ist mit 32 Treffern erfolgreichster Torjäger und mit 54 Punkten zugleich bester Scorer der Capitals in der laufenden Saison.

"Es war zu spüren, dass er nicht dabei war. Er ist ein zentraler Bestandteil unseres Teams. Seine Präsenz in der Kabine ist spürbar. Mit ihm haben wir eine wichtige Stütze zurück. Wir sind alle sehr froh, dass er wieder da ist", meinte Coach Peter Laviolette.