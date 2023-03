Richtungweisender Comeback-Sieg für Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers in der NHL: Trotz eines 0:2-Rückstands nach dem ersten Drittel gewann der deutsche Eishockeystar mit seinem Team noch 3:2 bei den Boston Bruins. Durch den Erfolg beim Spitzenreiter der Eastern Conference, der zuvor zehn Partien in Folge gewonnen hatte, setzten die Oilers ein Ausrufezeichen mit Blick auf die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga.

Sonntag, 12. März: 18:15 Uhr: Boston Bruins at Detroit Red Wings - live auf ProSieben MAXX und ran.de

In Boston legte Draisaitl den Siegtreffer von Darnell Nurse 4:49 Minuten vor Schluss auf. Edmonton liegt im Westen auf Platz sechs, Draisaitl bleibt in der Scorerwertung mit 97 Punkten auf Platz zwei hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid.

Hohe Niederlage für Peterka mit den Sabres

Eine herbe Pleite kassierten die Buffalo Sabres um Stürmer John-Jason Peterka beim 4:10 gegen die Dallas Stars - trotz der beiden Torvorlagen von Peterka. Zwei Assists steuerte auch Tim Stützle zum 5:4 der Ottawa Senators bei den Seattle Kraken bei - zum Leidwesen von Seattles Goalie Philipp Grubauer, der immerhin 26 der 31 Schüsse auf sein Tor abwehren konnte.