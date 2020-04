München/Carolina - Vom College in die XFL, von dort über den Draft in die NFL. Kenny Robinsons Weg in die stärkste Footballliga ist einmalig. Und wird es wohl auch bleiben.

Aufgrund akademischer Verstöße musste der Safety 2018 die Universität in West Virgina verlassen. Anstatt ein Jahr auszusetzen, entschied sich der mittlerweile 21-Jährige für ein Engagement in der neugegründeten Football-Liga XFL.

Panthers schlagen in Runde fünf zu

Nun wurde Robinson in der fünften Runde von den Carolina Panthers gedraftet. Aufgrund seiner Zeit am College, die noch nicht länger als ein Jahr zurücklag, war Robinson als einziger XFL-Spieler dazu berechtigt, am Draft teilzunehmen. Da die XFL mittlerweile den Spielbetrieb eingestellt hat, wird also wohl niemand mehr auf dem gleichen Weg wie Robinson in den NFL kommen.

In fünf Spielen für die St. Louis Battlehawks fing Robinson zwei Interceptions, dann wurde die XFL-Saison wegen der Coronakrise abgebrochen. Der Safety glaubt, dass ihm die Erfahrungen in der XFL den Start in die NFL erleichtern werden.

"Auch wenn es nur fünf Spiele waren, habe ich auf einem hohen Level gespielt", sagte Robinson: "Die anderen College-Jungs haben das nicht. Ich habe mit Leuten gespielt, die in der NFL waren. Ich wurde von früheren NFL-Coaches trainiert. Das lässt sich durch nichts ersetzen."

