Die Orlando Guardians aus der XFL haben Quarterback Quinten Dormady gefeuert. Der unglaubliche Grund: Der Spielmacher soll Teile des Playbooks seiner Mannschaft an einen gegnerischen Quarterback verraten haben.

Berichten zufolge haben die Guardians nach Bekanntwerden der Vorwürfe direkt Ermittlungen aufgenommen und mit Dormady gesprochen, ehe die Entlassung folgte.

Der 27 Jahre alte Dormady spielte von 2015 bis 2019 an drei verschiedenen Colleges, beim NFL-Draft 2020 blieb er ohne Team. Im Dezember 2020 unterschrieb er bei den Montreal Alouettes in der Canadian Football League (CFL), wo er am 9. Mai des vergangenen Jahres entlassen wurde.

Im November wurde er der neuen XFL-Franchise in Orlando zugewiesen, dort kam er beim Saisonauftakt gegen die Houston Roughnecks (12:33) anstelle des früheren NFL-Quarterbacks Paxton Lynch zu einem Kurzeinsatz. Dabei gelang ihm immerhin ein Touchdown-Pass.