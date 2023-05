Die XFL um Mitbesitzer Dwayne "The Rock" Johnson geht 2024 in die nächste Runde!

Nachdem sich die Arlington Renegades erst vor wenigen Tagen den Titel in der Premierensaison des Liga-Relaunches gesichert haben, laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart im kommenden Februar bereits auf Hochtouren.

Wie die Liga bekanntgab, wird am Freitag, den 16. Juni 2023, der XFL Rookie Draft virtuell stattfinden. Dabei können auch Undrafted Free Agents aus der NFL ausgewählt werden.

Einzige Voraussetzung hierfür ist, dass die Spieler auch berechtigt waren, im NFL Draft 2023 teilzunehmen und nicht schon bei einem anderen professionellen Football-Team unter Vertrag stehen.

Insgesamt werden die Roster in der zweiten Spielzeit der Liga zudem deutlich größer als zuvor ausfallen. "Um der größeren Anzahl von Spielern Rechnung zu tragen, werden die XFL-Teamkader in der Offseason von 51 auf 90 Spieler erweitert", schrieb die Liga auf ihrer Homepage.

XFL erweist sich als gutes Sprungbrett in NFL

Die XFL hat sich in ihrer Premieren-Saison als gutes Sprungbrett in die NFL erwiesen für Spieler, die sich noch nicht in der größten Football-Liga der Welt durchsetzen konnten oder sich durch einen Neustart ihrer Karriere wieder ins Blickfeld der Franchises bringen wollten.

So haben bisher über 20 XFL-Spieler aus dem Jahr 2023 NFL-Verträge unterzeichnet, darunter etwa Wide Receiver Hakeem Butler, der für die St. Louis Battlehawks Pässe für 599 Receiving Yards und acht Touchdowns fing und in der Offseason einen Vertrag bei den Pittsburgh Steelers erhielt. Die Liste könnte in den kommenden Wochen und Monaten noch länger werden.

XFL-Rückkehrer erhalten ebenso wie Neuzugänge in ihren Verträgen zusätzlich eine "NFL-Out"-Klausel, die bis nach Woche 16 der NFL-Saison (26. Dezember 2023) einlösbar ist. Diese Regelung fand bereits in der Vorsaison Anwendung.

So konnten etwa die beiden Quarterbacks Steven Montez und D'Eriq King Ende vergangenen Jahres in den Practice Squads der Detroit Lions bzw. Carolina Panthers unterschreiben, nachdem sie zuvor bereits von XFL-Teams verpflichtet wurden und im Anschluss an ihre NFL-Aktivitäten für die Saison 2023 wieder in die XFL zurückkehrten.