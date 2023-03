Rolle rückwärts in der XFL: Nachdem Quarterback Quinten Dormady von den Orlando Guardians zunächst beschuldigt worden war, das Playbook seines Teams an einen gegnerischen Spieler geleakt zu haben und in der Folge entlassen wurde, kehrt der 27-Jährige nun offenbar zurück. Das berichtet "Fox".

In einer offiziellen Erklärung der Liga heißt es, man prüfe "derzeit eine Personalangelegenheit bezüglich eines Spielers der Orlando Guardians, der aus dem Team entlassen wurde". So seien der Liga neue Informationen zugetragen worden, die sie dazu veranlasst haben, den Spieler wieder einzustellen. Die Untersuchungen des Vorfalls laufen jedoch weiter.

Dormady war vorgeworfen worden, Teile des Playbooks seiner Mannschaft an einen gegnerischen Spieler weitergegeben zu haben. Der Quarterback wurde in der Folge von den Guardians gefeuert, seine Statistiken wurden von der Website der Liga entfernt.

Quinten Dormady blieb ohne NFL-Team

Dormady spielte zwischen 2015 und 2019 für drei Universitäten (Tennessee, Houston, Central Michigan) College-Football, beim NFL-Draft 2020 blieb er ohne Team. Von Dezember 2020 bis Mai 2022 spielte er für die Montreal Alouettes in der Canadian Football League (CFL). Im vergangenen November wurde er den Guardians in der XFL zugeteilt.

In der laufenden Saison kam Dormady in bislang zwei Spielen einmal zum Einsatz. Beim Saisonauftakt der Guardians bei den Houston Roughnecks (12:33) kam er für den früheren NFL-Quarterback Paxton Lynch ins Spiel und warf einen Touchdown-Pass. Die Niederlage konnte er allerdings nicht mehr verhindern.