Köln (SID) - Die deutschen Volleyball-Aushängeschilder Berlin Recycling Volleys und VfB Friedrichshafen haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Berlin setzte sich gegen Ziraat Bankasi Ankara in einem echten K.o.-Spiel mit 3:2 (24:26, 25:21, 25:20, 18:25, 15:9) durch.

Wegen der Erdbeben-Katastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion wurde die Play-off-Runde in nur einem Spiel in Berlin ausgetragen. "Niemand kann etwas für diese schwierige Situation. Eine sportliche Lösung zu finden, war nicht einfach", hatte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand im Vorfeld gesagt.

Rekordmeister Friedrichshafen gewann das Play-off-Rückspiel gegen Tours VB mit 3:2. Nach dem 3:0-Hinspielerfolg in Frankreich war das Weiterkommen nur noch Formsache gewesen.

Bundesliga-Tabellenführer Berlin trifft im Viertelfinale auf Sir Safety Perugia aus Italien, Friedrichshafen bekommt es mit dem polnischen Vertreter Jastrzebski Wegiel zu tun.