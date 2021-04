Volleyball

Stuttgart (SID) - Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben den Finaleinzug in der Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag im entscheidenden dritten Play-off-Halbfinalspiel bei Allianz MTV Stuttgart mit 0:3 (16:25, 22:25, 21:25). Stuttgart trifft in der Finalserie auf den Dresdner SC, der sich bereits am Mittwoch gegen den SC Potsdam durchgesetzt hatte und die Serie mit 2:0 für sich entschied.