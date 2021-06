Volleyball

Köln (SID) - Die deutschen Sitzvolleyballer haben sich das Ticket für die Paralympics in Tokio (24. August bis 5. September) gesichert. Im umkämpften Finale des Qualifikationsturniers in Duisburg setzte sich das Team von Trainer Michael Merten gegen Kasachstan trotz eines Satzrückstands mit 3:1 (17:25, 25:13, 25:21, 25:23) durch. Damit gelang Deutschland die Revanche für die 0:3-Niederlage in der Vorrunde.

Ursprünglich hätte das Turnier bereits im März 2020 in den USA ausgetragen werden sollen. Im Januar war es erneut verschoben worden. In Duisburg kämpften sieben Teams um ihre letzte Chance. Nur die Deutschen als Sieger des Miniturniers erhalten das Tokio-Ticket. Bei der EM 2019 hatte die deutsche Mannschaft mit Platz drei die vorzeitige Qualifikation knapp verpasst.