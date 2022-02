Berlin (SID) - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys trifft im Viertelfinale der Champions League auf den italienischen Vertreter Itas Trentino. Das ergab die Auslosung am Freitag in Luxemburg. Der Hauptstadtklub reist zuerst nach Italien (8./9./10. März), am 16. März findet das Rückspiel in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt.

Die BR Volleys waren als ungeschlagener Gruppensieger in das Viertelfinale eingezogen, dort gibt es nun ein Wiedersehen mit dem dreifachen Champions-League-Sieger aus Italien. Trentino hatte im vergangenen Jahr für das Aus der Berliner in der Runde der besten Acht gesorgt und später das Endspiel erreicht.

"Trentino ist ein attraktives Los und uns bietet sich die Chance zur Revanche für das letztjährige Aus im Viertelfinale", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Der Sieger des Duells trifft im Halbfinale entweder auf Zenit St. Petersburg oder Perugia aus Italien.