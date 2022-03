Volleyball

Köln (SID) - Die Berlin Recycling Volleys haben in der Bundesliga einen weiteren Schritt in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung gemacht. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard gewann am Samstagabend das zweite Spiel der Viertelfinal-Play-offs beim TSV Giesen souverän 3:1 (22:25, 25:14, 25:21, 25:11) und erreichte als erstes Team vorzeitig das Halbfinale.

Serienmeister Berlin, insgesamt elfmaliger Titelträger, hatte bereits das erste Spiel am vergangenen Sonntag zu Hause 3:0 gewonnen. In der Champions League verpassten die BR Volleys am Mittwoch dagegen das Final Four nach zwei Spielen gegen das italienische Topteam Itas Trentino knapp.

Der Halbfinalgegner der Berliner, die die Hauptrunde auf Platz eins beendet hatten, steht noch nicht fest. Während die Viertelfinals im "best-of-three"-Modus ausgetragen werden, sind ab dem Halbfinale drei Siege nötig, um ein Duell für sich zu entscheiden.