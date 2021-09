Köln (SID) - Bei der Volleyball-EM der Männer kämpfen am Sonntag Slowenien und Italien um den Titel. Die Slowenen schalteten im Halbfinale in Kattowitz (Polen) den Weltmeister Polen in einem hochklassigen Spiel mit 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35) aus. Im zweiten Semifinale setzte sich Turnierfavorit Italien gegen den Titelverteidiger Serbien ebenfalls mit 3:1 (29:27, 25:22, 23:25, 25:18) durch.

Die deutschen Volleyballer um Bundestrainer Andrea Giani waren im Viertelfinale chancenlos (0:3) gegen dessen Heimatland Italien ausgeschieden.