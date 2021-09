Volleyball

Tallinn (SID) - Die deutschen Volleyballer haben in ihrem dritten EM-Spiel ihre erste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani schlug sich beim 1:3 (29:31, 25:15, 22:25, 22:25) gegen den Olympiasieger Frankreich in Tallinn/Estland am Montag jedoch achtbar und war lange auf Augenhöhe.

Den Auftaktsatz entschied der französische Diagonalangreifer Theo Faure beim Stand von 29:29 mit zwei krachenden Aufschlägen. Die deutsche Mannschaft schlug zurück, im zweiten Satz angetrieben von einer Aufschlagsserie von Moritz Karlitzek (Pallavolo Modena). Auch der dritte Satz war lange offen. Giani schonte einige Stammspieler wie den Rückkehrer Georg Grozer (Piacenza Volley).

Nach den 3:0-Siegen gegen Gastgeber Estland und Kroatien liegt Deutschland dennoch auf Achtelfinalkurs. Aus der Sechsergruppe D mit den weiteren Gegnern Lettland (Dienstag) und Slowakei (Donnerstag) ziehen die besten vier Teams in die K.o.-Runde ein.