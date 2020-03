Köln (SID) - Für Volleyball-Profi Georg Klein von den Berlin Recycling Volleys ist seine aktive Laufbahn aufgrund der Corona-Pandemie bereits im März vorzeitig auf der Couch zu Ende gegangen. Der frühere Nationalspieler hatte eigentlich geplant, erst nach der Saison zurückzutreten. "Ich wäre gern mit der Gewissheit in ein Spiel gegangen, dass es das letzte ist, bestenfalls natürlich in ein Meisterschaftsfinale", sagte Klein. "Doch dazu kam es in dieser aktuellen Ausnahmesituation leider nicht."

Der plötzliche Saisonabbruch in der vergangenen Woche wegen der Corona-Pandemie war für den Mittelblocker ein Schock. "Das war ein Nackenschlag und traf mich richtig hart", sagte Klein, der mit Berlin zwei Meistertitel (2018, 2019) und einen Pokalsieg (2020) feierte. Der 28-Jährige will sich nun ganz auf sein Studium bei der Polizei konzentrieren.