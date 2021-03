Köln (SID) - Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat sich im ersten Spiel der Play-off-Halbfinalserie zu einem knappen 3:2-Sieg gegen die SVG Lüneburg gezittert. Die Mannschaft von Trainer Michael Warm lag bereits mit 0:2 zurück, rettete sich dann aber noch ins Tiebreak und ging in der best-of-three-Serie in Führung. Spiel zwei findet am Donnerstag (19 Uhr) in Lüneburg statt.

Bereits am Samstag patzte Titelverteidiger Berlin bei den Powervolleys Düren. Die Gäste verloren das Auftaktspiel mit 1:3 und müssen nun am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Hauptstadt Dürens ersten Matchball im Kampf um den Finaleinzug abwehren. Ein mögliches Entscheidungsspiel findet erneut in Düren statt und ist für den kommenden Samstag geplant.

Berlin hatte den Titel 2019 gewonnen. Die vergangene Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen.