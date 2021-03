Köln (SID) - Die SVG Lüneburg hat bei den Play-offs in der Volleyball-Bundesliga als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Niedersachsen gewannen bei den WWK Volleys Herrsching am Samstagabend mit 3:2 und machten mit ihrem zweiten Erfolg in der Best-of-three-Serie den Einzug unter die letzten Vier perfekt. Im ersten Duell am vergangenen Mittwoch hatte Lüneburg ebenfalls mit 3:2 triumphiert.

Titelfavorit VfB Friedrichshafen hat derweil ein überraschendes Aus im Viertelfinale gegen die Bisons Bühl vorerst vermieden. Nach der 2:3-Niederlage beim Achten der Hauptrunde glich der Rekordmeister die Serie am Samstag mit einem klaren 3:0 in der heimischen Halle wieder aus. Das Entscheidungsspiel findet am Sonntag (19.30 Uhr) ebenfalls in Friedrichshafen statt.

Die übrigen beiden Halbfinalplätze spielen der amtierende Meister Berlin Recycling Volleys gegen die Netzhoppers KW-Bestensee sowie die SWD Powervolleys Düren gegen die United Volleys Frankfurt aus.

Bei den Frauen, deren Hauptrunde am Samstag endete, qualifizierten sich der Dresdner SC, der Allianz MTV Stuttgart, der SSC Palmberg Schwerin, der SC Potsdam, die Rote Raben Vilsbiburg, der VfB Suhl, NawaRo Straubing sowie die Ladies in Black Aachen für die Play-offs.