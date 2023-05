Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart hat sich im Finale der Volleyball-Bundesliga zwei Matchbälle erspielt. Die Schwäbinnen gewannen am Mittwoch 3:0 (25:18, 25:16, 25:14) gegen den SC Potsdam und stellten mit dem 2:1 in der Finalserie den alten Vorsprung wieder her.

In der Neuauflage der letztjährigen Endspiels hatte Stuttgart die erste Begegnung mit 3:1 für sich entschieden, Spiel zwei ging an Potsdam. Die vierte Partie findet am Samstag (17.00 Uhr/Sport1) in Brandenburg statt. Die Stuttgarterinnen können sich dann zum bereits dritten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel sichern.