U21

U21: Die Stars bei Deutschland-Gegner Polen

Die deutsche U21 bekommt es in der EM-Qualifikation am Freitagabend mit Polen zu tun (ab 17:45 Uhr live ProSieben MAXX und ran.de). Vor diesem möglichen Schlüsselspiel für die DFB-Junioren zeigt ran die Stars in Polens U21.