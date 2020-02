Köln - Titelverteidiger Cameron Naasz (USA) hat sich in der Red Bull Ice Cross Weltmeisterschaft beim Rennen in Yokohama den dritten Saisonsieg gesichert und die Führung in der Gesamtwertung zurückerobert. Dagegen musste sich Luca Engler aus Rosenheim mit dem enttäuschenden 35. Platz begnügen.

"Ich bin richtig sauer. Ich bin genau an derselben Stelle gestürzt wie im letzten Jahr", sagte der ehemalige Eishockeyspieler, für den in der Runde der letzten 64 Endstation war. "Die Top-16 wären möglich gewesen. Jetzt heißt es nach vorne schauen. Ich werde als nächstes in Südtirol an den Start gehen", sagte der 22-Jährige.

Naasz, der die WM-Wertung mit 2200 Punkten vor dem Kanadier Kyle Croxall (2050) und dem Österreicher Luca Dallago (1900) anführt, feierte in Japan den 20. Sieg in seinem 54. WM-Rennen. Das nächste Event steht am kommenden Samstag in Le Massif de Charlevoix nahe Quebec City auf dem Programm.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.