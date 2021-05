Köln (SID) - Der dreimalige Weltmeister Mark Selby (37) steht bei der Snooker-WM in Sheffield vor seinem vierten Titelgewinn. Der Engländer führt gegen seinen Landsmann und Weltranglistensiebten Shaun Murphy (38) mit 14:11 Frames. Weltmeister ist, wer zuerst 18 Frames gewonnen hat. Die entscheidende Session beginnt um 20.00 Uhr (Eurosport).

Die Nachmittagssession am Montag ging mit einem 4:4 zu Ende, wobei Selby den letzten Frame für sich entschied und seine Drei-Punkte-Führung erfolgreich verteidigte. Der Weltranglistenvierte hatte nach dem ersten Finaltag am Sonntag bereits mit 10:7 Frames in Führung gelegen.