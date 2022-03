München - Schon vor Wrestlemania 38 kommen Wrestling-Fans auf ProSieben MAXX und ran.de in den Genuss spektakulärer Highlights der WWE-Geschichte.

In der Wrestlemania Week gibt es neben der Wiederholung des letztjährigen Events weitere historische Momente sowie Specials zu einzelnen Kämpfern.

Wrestlemania: Die Woche auf ProSieben MAXX und ran.de

Samstag, 26.03.

22:00 Uhr: SmackDown

00:00 Uhr: WRESTLEMANIA REWING: THE MANIA BEGINS

Sonntag, 27.03.

22:40 Uhr: Best of Wrestlemania in the 1990s

00:10 Uhr: Best of Wrestlemania in the 1990s - Stone Cold Special

Montag, 28.03.

22:05 Uhr: Best of Wrestlemania in the 2000s

23:35 Uhr: Best of Wrestlemania in the 2000s - Undertaker Special

Dienstag, 29.03.

22:05 Uhr: Best of Wrestlemania in the 2010s

23:35 Uhr: Best of Wrestlemania in the 2010s - New Era

Mittwoch, 30.03.

22:00 Uhr: RAW

00:00 Uhr: WRESTLEMANIA 37 - NIGHT 1

Donnerstag, 31.03.

20:15 Uhr: WWE Legends

22:00 Uhr: WRESTLEMANIA 37 - NIGHT 2

