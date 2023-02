von Leopold Grünwald

"Leaping Lenny" wie der zweite Ringname von Poffo lautete, war ab 1974 als Wrestler aktiv. In den 80er und 90er Jahren erlebte er den Höhepunkt seiner Wrestling Karriere bei der damaligen World Wrestling Federation (WWF/ ab 2002 WWE). Mitte der 90er wechselte er zu World Championship Wrestling (WCW), allerdings ohne eingesetzt zu werden.

Poffo fiel schon während seiner aktiven Karriere immer wieder damit auf, bei seinen Auftritten Gedichte zu rezitieren.

Folgerichtig veröffentlichte er nach seinem Karriereende einen Gedichtband. Darin wandte sich "The Genius" an Kinder, die er vor den Gefahren des Rauchens warnen wollte.

Sein Bruder "Macho Man" Randy Savage hatte 2011 am Steuer seines Autos einen Herzinfarkt erlitten und war in einen Baum gekracht.

Rede bei HoF-Aufnahme von Bruder

Während Savages Frau den Unfall auf dem Beifahrersitz leicht verletzt überstand, kam für Randall Mario Poffo, der bürgerliche Name des "Macho Man", jede Hilfe zu spät.

Bei der posthumen Aufnahme des "Macho Man" in die Hall of Fame der WWE 2015, hielt Lanny Poffo die Rede an Stelle seines wenige Jahre zuvor verstorbenen Bruders.