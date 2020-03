München/Orlando - Die WWE stellt mit Wrestlemania 36 ein Wrestling-Event der Extraklasse auf die Beine. Auch, wenn es dieses Mal unter komplett anderen Bedingungen wie gewohnt stattfindet.

Wir verraten dir, wo und wann du das Spektakel sehen kannst, wie die Matchcard aussieht und liefern dir alle Infos und Gerüchte zum Mega-Event.

WWE WrestleMania 36: So kannst du es sehen

WrestleMania 36 findet dieses Jahr zum ersten Mal an zwei Tagen statt: In der Nacht vom 4. auf den 5. April und vom 5. auf den 6. April.

Ursprünglich sollte WrestleMania 36 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida stattfinden. Wegen des Coronavirus' wurde die Show nun aber im WWE Performance Center in Orlando, Florida am 25. und 26. März aufgezeichnet.

Die einstündige Kickoff-Show mit den ersten Matches könnt ihr in der NAcht von Samstag, 4. April auf Sonntag, 5. April, ab 00:00 Uhr auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream auf ran.de sehen. Das komplette Event gibt es im Anschluss im Liveticker auf ran.de.

Die eigentliche Show startet um ca. 1 Uhr deutscher Zeit. Auf dem WWE Network wird Wrestlemania 36 im Stream angeboten. Wer in der Nacht nicht aufbleiben möchte, kann das Spektakel danach in voller Länge auf dem Network anschauen. Aktuell ist der erste Monat kostenlos und jederzeit kündbar.

WWE WrestleMania 36: Die Matches im Überblick

Bislang sind die folgenden Matches offiziell bestätigt:

- WWE Championship: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

- WWE Universal Championship: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

- WWE Raw Women's Championship: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- WWE SmackDown Women's Championship: Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks vs. Tamina

- WWE SmackDown Tag Team Championship: The Miz und John Morrison (c) vs. TBD

- WWE Raw Tag Team Championship: The Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford) (c) vs. Andrade und Angel Garza (mit Zelina Vega)

- NXT Women's Championship: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

- John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt

- The Undertaker vs. AJ Styles

- Kevin Owens vs. Seth Rollins

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (with Lana)

- Elias vs. King Corbin

- Edge vs. Randy Orton

WWE WrestleMania 36 live: Die spannendsten Gerüchte

Rob Gronkowski agiert als "Host" der zweitägigen Show. Es wird erwartet, dass er sich mit einem Wrestler anlegt, was zu einem späteren Match führen könnte (zum Beispiel bei der WWE-Großveranstaltung SummerSlam im August).

Bislang hat Daniel Bryan noch kein offizielles Match bei WrestleMania 36. Es wird aber erwartet, dass er Sami Zayn um dessen Intercontinental Championship herausfordern wird.

Das jährliche Andre the Giant Memorial Battle Royal entfällt. Die WWE will während der Corona-Krise kein Risiko eingehen. Bei dieser Match-Art wären zahlreiche Wrestler auf engstem Raum gleichzeitig im Ring gestanden.

Triple H wird nach aktuellem Stand zum ersten Mal seit 2007 kein WrestleMania-Match bestreiten. Allerdings steht am 1. April das ursprünglich am WrestleMania-Wochenende geplante NXT TakeOver statt. Dort ist Triple H hinter den Kulissen federführend. Eventuell wird sich im Anschluss doch noch ein Match für den mittlerweile 50-Jährigen ergeben.

Definitiv nicht bei WrestleMania dabei sein werden Rey Mysterio und die eigentlich für das SmackDown Women's Championship Match vorgesehene Dana Brooke. Beide befinden sich in Corona-Quarantäne.

